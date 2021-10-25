Всемирная организация здравоохранения опубликовала новую статистику о количестве медработников, скончавшихся за 17 самых критических месяцев международного распространения COVID-19.

Об этом пишет EVZ.

По данным ВОЗ, двое из пяти медицинских работников в мире привиты.

— Согласно новому рабочему документу ВОЗ, 115 000 медицинских работников умерли от COVID-19 в период с января 2020 года по май 2021 года. Поэтому важно, чтобы медицинские работники имели приоритет при вакцинации, — предупредил глава ВОЗ.

Он добавил, что наблюдается диспропорция в количестве вакцинированных между богатыми и бедными государствами.

— В Африке менее одного из десяти медицинских работников полностью вакцинированы. Между тем, в большинстве стран с высоким уровнем доходов более 80% медицинских работников полностью вакцинированы, — заключил Тедрос Гебреисус.

Ранее сообщалось, в Николаеве открывается пункт массовой вакцинации от COVID-19 в кинотеатре Multiplex в ТРЦ City Center.