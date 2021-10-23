Завтра, 24 октября, в Николаеве открывается пункт массовой вакцинации от COVID-19 в кинотеатре Multiplex в ТРЦ City Center.

Об этом городской голова Александр Сенкевич сообщил на своем канале в Telegram.

Он напомнил, что в Николаеве уже развернуто 14 пунктов вакцинации на базе семейных амбулаторий и 5 центров массовой вакцинации. Кроме того, работают 13 мобильных бригад, выезжающих вакцинировать организованные коллективы работников.

— Завтра мы открываем дополнительный пункт массовой вакцинации в кинотеатре Multiplex, что в City Center. Также ведем переговоры с Укрзализныцей, чтобы обустроить пункт вакцинации на территории железнодорожного вокзала, — написал Александр Сенкевич.

Напомним, со вторника, 26 октября, на Николаевщине установят «красный» уровень эпидемиологической опасности.