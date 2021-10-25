В Мраморном море возле Турции налетели друг на друга грузовые судна. Одно из них везло украинскую руду в Китай, второе транспортировало болгарскую пшеницу в Египет.

Об этом инфомирует Hürriyet.

Журналисты отмечают, что оба корабля шли к Дарданеллам и напоролись друг на друга неподалеку от якорной стоянки возле пролива. Основной причиной аварии стала плохая видимость из-за плотного тумана.

После столкновения на помощь кораблям пришли буксиры и катера турецкой службы береговой безопасности, выяснившие, что в аварии пострадала только обшивка сухогрузов.

Оба судна изучат водолазы, которые подготовят анализ повреждений для прокладывания дальнейшего курса кораблей.

Ранее сообщалось, в Черное море могут протечь тысячи тонн мочевины.