Парашютистку из Украины уволокло в море, когда она спускалась с турецкой горы на параплане в рамках международных соревнований.
Об этом пишет Haberler.com.
Во время спуска спортсменку потоками воздуха оттащило на поверхность моря, куда свалился ее параплан. За ней сразу выдвинулись водолазы и спасатели, которые достали ее из воды и передали в руки медиков.
В МИД поспешили заверить, что ее жизни ничего не угрожает.
— Консульство Украины в Анталии срочно связалось с организаторами фестиваля и больницей для оказания гражданке консульской помощи. Украинские консулы следят за реабилитацией пострадавшей украинки, — разъяснил спикер министерства Олег Николенко.
Как сообщалось, 21 спортсмен замерз насмерть во время 100-километрового ультрамарафон по пересеченной местности в китайской провинции Ганьсу.
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Парашютистку из Украины уволокло в море, когда она спускалась с турецкой горы на параплане в рамках международных соревнований.
Об этом пишет Haberler.com.
Во время спуска спортсменку потоками воздуха оттащило на поверхность моря, куда свалился ее параплан. За ней сразу выдвинулись водолазы и спасатели, которые достали ее из воды и передали в руки медиков.
В МИД поспешили заверить, что ее жизни ничего не угрожает.
— Консульство Украины в Анталии срочно связалось с организаторами фестиваля и больницей для оказания гражданке консульской помощи. Украинские консулы следят за реабилитацией пострадавшей украинки, — разъяснил спикер министерства Олег Николенко.
Как сообщалось, 21 спортсмен замерз насмерть во время 100-километрового ультрамарафон по пересеченной местности в китайской провинции Ганьсу.