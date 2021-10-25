Парашютистку из Украины уволокло в море, когда она спускалась с турецкой горы на параплане в рамках международных соревнований.

Об этом пишет Haberler.com.

Во время спуска спортсменку потоками воздуха оттащило на поверхность моря, куда свалился ее параплан. За ней сразу выдвинулись водолазы и спасатели, которые достали ее из воды и передали в руки медиков.

В МИД поспешили заверить, что ее жизни ничего не угрожает.

— Консульство Украины в Анталии срочно связалось с организаторами фестиваля и больницей для оказания гражданке консульской помощи. Украинские консулы следят за реабилитацией пострадавшей украинки, — разъяснил спикер министерства Олег Николенко.

Как сообщалось, 21 спортсмен замерз насмерть во время 100-километрового ультрамарафон по пересеченной местности в китайской провинции Ганьсу.