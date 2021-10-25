Первомайский районный суд признал виновным 49-летнего жителя района в домашнем насилии и назначил ему наказание в виде 160 часов общественных работ.

Об этом сообщается на сайте прокуратуры Николаевской области.

Мужчина систематически совершал домашнее насилие в отношении своего 76-летнего отца.

Отмечается, что «последней каплей» стала ссора в июле этого года. Тогда виновный, будучи пьяным, в очередной раз словесно оскорблял, унижал, высказывался нецензурной бранью в сторону отца, тем самым вызвал у последнего «эмоциональную неуверенность и неспособность себя защитить».

В суде мужчина свою вину признал полностью, искренне раскаялся в содеянном и попросил прощения у отца.

Ранее сообщалось, что первомайский районный суд назначил 150 часов общественных работ 56-летнему жителю Первомайского района за систематическое домашнее насилие над 54-летней сожительницей.