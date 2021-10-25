В Харьковской области трое человек отравились грибами, двое из которых находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает Харьковский областной лабораторный центр Минздрава Украины.

Отмечается, что трое жителей Харькова употребляли маринованные грибы из банки, которая имела признаки бомбажа. Содержимое прошло термическую обработку, однако это не помогло.

На четвертые сутки у 75-летнего мужчины, а у его 46-летнего сына — на пятые, появились симптомы отравления в виде тошноты, головной боли, нарушения зрения. Их сначала поместили в Харьковскую городскую больницу скорой и неотложной помощи, а затем перевели в клиническую больницу № 2. Мужчины находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

Третий человек, который ел грибы вместе с пострадавшими, не получил серьезных последствий для здоровья.

Напомним, в Днепре в областной детской больнице от отравления грибами 21 июня умер девятилетний мальчик.