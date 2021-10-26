На испанском острове Ла-Пальма усилилось извержения вулкана Кумбре-Вьеха.

Об этом сообщает Sky News.

— Мы находимся в новой фазе, которая гораздо интенсивнее, — сказал научный сотрудник института вулканологии Канарских островов Педро Эрнандес.

Местные власти уже приготовилась к новой эвакуации жителей, если потоки лавы пойдут в сторону еще не отселенных домов.

По состоянию на сегодняшний день лава из вулкана Кумбре-Вьеха разрушила более 2 тысяч зданий, большинство из которых жилые дома, а также покрыла собой более 900 гектаров территории.

Напомним, ранее дым от извержения вулкана Кумбре-Вьеха на острове Ла-Пальма, входящего в испанские Канарские острова, достиг территории Украины.