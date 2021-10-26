Днем 25 октября в полицию сообщили о госпитализации 10-летнего мальчика с ножевым ранением грудной клетки. К сожалению, спасти ребенка медикам не удалось.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Правоохранители установили, что телесные повреждения он получил на пустыре по улице Заводской в микрорайоне Ялты, когда играл со сверстниками.

– По предварительной информации из объяснений подростков, мальчик получил смертельные травмы по неосторожности при падении, нож он взял из дома и держал в кармане, – сообщили в полиции.

По данному факту, как того требует процедура в подобных случаях, следователи открыли уголовное производство по ст. 115 УК «Умышленное убийство» и проводят расследование обстоятельств трагедии.

Сейчас полицейские опрашивают всех возможных свидетелей происшествия, детей, которые были вместе с потерпевшим, и их родителей. С места происшествия правоохранители изъяли нож.

Ранее полицейские обнаружили автомат, 114 патронов калибра 7,62 миллиметра, Сигнальный пистолет, 72 патрона калибра 5,6 миллиметра, порох весом 100 граммов, 6 ножей, прицел, магазин и глушитель в ходе обысков в доме и гараже 57-летнего жителя Южноукраинска.