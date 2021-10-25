Полицейские обнаружили автомат, 114 патронов калибра 7,62 миллиметра, Сигнальный пистолет, 72 патрона калибра 5,6 миллиметра, порох весом 100 граммов, 6 ножей, прицел, магазин и глушитель в ходе обысков в доме и гараже 57-летнего жителя Южноукраинска.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Николаевской области.

Все это полицейские изъяли и направили на экспертизу. Происхождение оружия устанавливается. Владельцу грозит до семи лет заключения.

— Сейчас следователи устанавливают откуда у хозяина такой арсенал и его цель хранения, — сказано в сообщении.

Полиция открыла уголовное производство по части 1 ст. 263 УК Украины «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Ранее сотрудники Службы безопасности Украины задержали военнослужащего Вооруженных Сил Украины, который сбывал арсенал оружия со складов, одной из воинских частей в Николаеве.