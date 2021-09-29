Сотрудники Службы безопасности Украины задержали военнослужащего Вооруженных Сил Украины, который сбывал арсенал оружия со складов, одной из воинских частей в Николаеве.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

По данным следствия, организатором «схемы» стал начальник склада ракетно-артиллерийского вооружения.

— Он хранил похищенное оружие в новом помещении, расположенном неподалеку от воинской части. Похищенный «арсенал» злоумышленник реализовывал заинтересованным лицам, в том числе местному криминалитету, — говорится в сообщении.

Он усел продать 15 гранат Ф-1 и РГД-5 с запалами и 5 противотанковых гранатометов РПГ-22.

В ходе обысков, проведенных в доме военнослужащего и в месте хранения похищенного имущества, обнаружено и изъято: 40 артиллерийских и минометных мин; 129 выстрелов ПГ-7 для РПГ; почти 600 артиллерийских снарядов; 216 гранатометным выстрелов ВОГ17; почти 600 осветительных реактивных ракет; 49 вышибного пороховых зарядов к минометных мин; 8 разрывных зарядов; дымовые и противотанковые гранаты; почти 34 тысячи патронов различного калибра; 49 взрывателей М6 и М12.

Задержанному объявлено о подозрении по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия, в том числе в рамках начатого уголовного производства по ст. 410 Уголовного кодекса Украины, для установления других участников преступной схемы хищения военного вооружения.

Напомним, в Николаевской области пресекли деятельность международной преступной группировки, которая занималась вербовкой моряков с целью их эксплуатации за рубежом.