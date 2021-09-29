В Николаевской области пресекли деятельность международной преступной группировки, которая занималась вербовкой моряков с целью их эксплуатации за рубежом.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины в Николаевской области, а также в управлении Нацполиции в Николаевской области.

Организаторы наладили схему привлечения бывших моряков, преимущественно жителей южных областей. Они обещали высокооплачиваемую работу на судах дальнего плавания за рубежом. Злоумышленники выбирали тех, кто имел проблемы с документами на право управления плавсредствами, и предлагали «уладить вопрос».

— После того, как завербованных переправляли через государственную границу Украины в одну из соседних стран, их трудоустраивали в качестве капитанов и членов экипажа судов. И эти судна «специализировались» на переправке нелегальных мигрантов из стран Средней Азии в ЕС, — сообщают правоохранители.

Вместо обещанных заработков часть «трудовых мигрантов» получили большие сроки заключения. Ведь в странах Евросоюза за совершение такого преступления предусмотрено наказание до 20 лет лишения свободы.

По данным следствия, сеть «вербовщиков», задействованных в схеме, насчитывала не менее 6 человек. Организатор-иностранец за одного завербованного человека платил своему украинскому «партнеру» 7 тысяч долларов США. Из них 3 тысячи долларов США — обещали аванс завербованному лицу, а остальные распределялась между организатором-гражданином Украины и «вербовщиками».

На счету группировки — пять «отправок» украинцев в соседнюю страну. Из их числа по меньшей мере 5 человек арестованы в странах Евросоюза.

В полиции уточнили, что один из организаторов и его сообщника-вербовщика задержали. Ими оказались жители Скадовска.

Оперативники спецподразделения СБУ в Николаевской области остановили двух завербованных лиц, непосредственно перед отправкой за границу, в помещении Николаевского международного аэропорта после прохождения пограничного контроля.

— Двух фигурантов 45-ти и 57-ми лет следователи задержали в порядке ст. 208 УПК в городе Скадовск, а по местам их проживания провели ряд санкционированных обысков, а также по адресам проживания других лиц, причастных к совершению преступления, — идет речь в сообщении Нацполиции.

Сейчас мужчинам сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 2 статьи 149 УК Украины «Торговля людьми». Решается вопрос об избрании им меры пресечения. Им грозит до 12 лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.

Ранее сообщалось, что в Николаевской области полицейские разоблачили пятерых жителей области на создании и распространении детской порнографии в интернете. Среди них и 42-летний мужчина, который около шести лет развращал малолетних детей.