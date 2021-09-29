В Николаевской области полицейские разоблачили пятерых жителей области на создании и распространении детской порнографии в интернете. Среди них и 42-летний мужчину, который около шести лет развращал малолетних детей.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции в Николаевской области.

В рамках открытых уголовных производств правоохранители провели обыски по месту жительства фигурантов. В результате обысков они изъяли компьютерную технику, флэшки, черновые записи. Двум лицам следователи сообщили о подозрении в совершении преступлений по ст. 156 «Развращение несовершеннолетних», ст. 301 «Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов» и 301-1 «Получение доступа к детской порнографии, ее приобретение, хранение, ввоз, перевозка или другое перемещение, изготовление, сбыт и распространение» Уголовного кодекса Украины. По другим фактам следствие продолжается.

Сообщается, что правоохранители задержали 42-летнего мужчину, который около шести лет развращал малолетних детей, снимая это на видео.

— Следователи сообщили злоумышленнику о подозрении по ст. 156 и ст. 301-1 УК Украины, впоследствии суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей, — отметили в полиции.

Кроме того, полицейские пресекли деятельность местной жительницы одного из райцентров, которая создавала «контент интимного характера» с участием учеников местной школы и распространяла материалы в интернете.

Напомним, что Верховная Рада приняла законопроект, согласно которому ужесточат наказание за производство и распространение детской порнографии, а также за сексуальное насилие.