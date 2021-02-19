Об этом говорится на сайте Верховной Рады.

За принятие закона 18 февраля проголосовали 294 народных депутата.

Законопроект предусматривает введение положений в украинское законодательство. Так, в законе появятся несколько новых статей о наказании за домогательство ребенка, распространение детской порнографии и защите ребенка, пострадавшего от сексуального насилия.

Домагательства

Одним из изменений, за которое проголосовали депутаты, является замена понятия «половых сношений» с несовершеннолетними на «совершение действий сексуального характера» в отношении детей, что меняет вектор на собственно преступников, а не обоих — взрослого и ребенка.

Так, предложение встречи с целью совершения любых действий сексуального характера или развратных действий в отношении ребенка будет караться ограничением или лишением свободы до 3 лет.

Если такую встречу организуют с целью втянуть ребенка в изготовление детской порнографии — это может грозить лишением свободы на срок от 2 до 5 лет. Повторное нарушение или организация по предварительному сговору группой людей грозит лишением свободы от 3 до 6 лет.

Порнография

Еще одним нововведением в законопроекте является сознательное получение доступа к детской порнографии, владение ею, ее приобретение, ввоз, изготовление, сбыт или распространение.

Получение порнографических материалов с детьми грозит арестом от 3 до 6 месяцев, ограничение или лишение свободы до 3 лет. За ввоз на территорию Украины ㅡ от 7 до 10 лет, а за изготовление, распространение и сбыт от 8 до 12 лет.

Если такие действия совершали повторно или по сговору группы людей, преступникам грозит до 15 лет тюрьмы.

Кроме этого, законопроект впервые включает наказание за «проведение зрелищного мероприятия сексуального характера с участием несовершеннолетнего».

Так, за организацию мероприятия грозит от 5 до 7 лет лишения свободы, за посещение таких мероприятий ㅡ от 3 до 6 лет заключения, а за вовлечение ребенка в это ㅡ от 7 до 10 лет. Срок наказания может быть увеличен до 15 лет, если действия совершали повторно или по сговору группы людей.

Напомним, Верховная Рада ужесточила ответственность за вождение в состоянии алкогольного опьянения и превышения скорости.