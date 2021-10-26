Китай сообщил Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о 21 заражении людей подтипом птичьего гриппа H5N6 в 2021 году.

Распространяющийся новый штамм вызывает высокую смертность, сообщает Reuters.

На данный момент число инфицированных намного ниже, чем показатели 2017 года, когда количество зараженных H7N9 исчислялось сотнями, однако контагиозность нового штамма в разы выше.

— Рост числа случаев заболевания людей в Китае в этом году вызывает беспокойство. Это вирус, который вызывает высокую смертность, — заявил Тийс Куикен, профессор сравнительной патологии в Медицинском центре Университета Эразмус в Роттердаме.

В сообщении ВОЗ сказано, что пока нет данных о подтверждении случаев передачи вируса от человека к человеку, а все инфицированные контактировали лишь с домашней птицей. Организация планирует срочно провести исследование, чтобы понять и учесть все риски распространения птичьего гриппа на людей. Главной задачей данной программы станет предотвращение очередной пандемии.

Напомним, глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус рассказал, когда человечество сможет преодолеть пандемию коронавируса. Во время выступления на открытии Всемирной конференции здравоохранения в Берлине он назвал три главных условия.