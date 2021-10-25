Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус рассказал, когда человечество сможет преодолеть пандемию коронавируса. Во время выступления на открытии Всемирной конференции здравоохранения в Берлине он назвал три главных условия.
Об этом сообщается в Twitter главы ВОЗ.
По словам Тедроса Аданома Гебреисуса, преодолеть пандемию коронавируса в мире удастся лишь тогда, когда:
Ранее во Всемирной организации здравоохранения упрекнули страны из-за того, что в мире происходит неравномерное распределение вакцин против коронавируса.
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Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус рассказал, когда человечество сможет преодолеть пандемию коронавируса. Во время выступления на открытии Всемирной конференции здравоохранения в Берлине он назвал три главных условия.
Об этом сообщается в Twitter главы ВОЗ.
По словам Тедроса Аданома Гебреисуса, преодолеть пандемию коронавируса в мире удастся лишь тогда, когда:
Ранее во Всемирной организации здравоохранения упрекнули страны из-за того, что в мире происходит неравномерное распределение вакцин против коронавируса.