Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус рассказал, когда человечество сможет преодолеть пандемию коронавируса. Во время выступления на открытии Всемирной конференции здравоохранения в Берлине он назвал три главных условия.

Об этом сообщается в Twitter главы ВОЗ.

По словам Тедроса Аданома Гебреисуса, преодолеть пандемию коронавируса в мире удастся лишь тогда, когда:

поставка вакцин от COVID-19 по механизму COVAX будет приоритетом;

страны «Большой двадцатки» выполнят обязательства по распределению вакцин;

разработчики поделятся технологиями и лицензиями, а право интеллектуальной собственности отменят.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения упрекнули страны из-за того, что в мире происходит неравномерное распределение вакцин против коронавируса.