На открытой территории Ровенской АЭС в городе Вараш во вторник, 26 октября, произошла разгерметизация водородного трубопровода.
Об этом сообщает Корреспондент.
Отмечается, что после разгерметизации трубопровода диаметром в 50 миллиметров произошла вспышка водорода без дальнейшего горения.
— Трубопровод персоналом станции перекрыт. Жертв и пострадавших нет. Радиационное и противопожарное состояние внутри в пределах нормы. Станция работает в штатном режиме, — говорится в сообщении.
От ГСЧС привлечены 19 человек и семь единиц техники.
Напомним, в сентябре депутаты Южноукраинского городского совета направили письмо в Верховную Раду по поводу нарушенных прав жителей, проживающих на территориях, расположенных в зонах наблюдения атомных электростанций.
|
Голобородько виявився Скоробагатьком, непохитність українського народу та що Сєнкевичу робити з депутатами?Станислав Мартиросов
На открытой территории Ровенской АЭС в городе Вараш во вторник, 26 октября, произошла разгерметизация водородного трубопровода.
Об этом сообщает Корреспондент.
Отмечается, что после разгерметизации трубопровода диаметром в 50 миллиметров произошла вспышка водорода без дальнейшего горения.
— Трубопровод персоналом станции перекрыт. Жертв и пострадавших нет. Радиационное и противопожарное состояние внутри в пределах нормы. Станция работает в штатном режиме, — говорится в сообщении.
От ГСЧС привлечены 19 человек и семь единиц техники.
Напомним, в сентябре депутаты Южноукраинского городского совета направили письмо в Верховную Раду по поводу нарушенных прав жителей, проживающих на территориях, расположенных в зонах наблюдения атомных электростанций.