На открытой территории Ровенской АЭС в городе Вараш во вторник, 26 октября, произошла разгерметизация водородного трубопровода.

Об этом сообщает Корреспондент.

Отмечается, что после разгерметизации трубопровода диаметром в 50 миллиметров произошла вспышка водорода без дальнейшего горения.

— Трубопровод персоналом станции перекрыт. Жертв и пострадавших нет. Радиационное и противопожарное состояние внутри в пределах нормы. Станция работает в штатном режиме, — говорится в сообщении.

От ГСЧС привлечены 19 человек и семь единиц техники.

Напомним, в сентябре депутаты Южноукраинского городского совета направили письмо в Верховную Раду по поводу нарушенных прав жителей, проживающих на территориях, расположенных в зонах наблюдения атомных электростанций.