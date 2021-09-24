Депутаты Южноукраинского городского совета направили письмо в Верховную Раду по поводу нарушенных прав жителей, проживающих на территориях, расположенных в зонах наблюдения атомных электростанций.

Соответствующее решение было принято на заседании сессии в четверг, 23 сентября, пишут НикВести.

Депутат городского совета Александр Стоянов рассказал, что согласно Закону Украины «Об использовании ядерной энергии и радиационной безопасности» предусмотрена социально-экономическая компенсация рисков для населения, которое проживает в зонах наблюдения, расположенных вокруг Запорожской АЭС, Хмельницкой АЭС, Южно-Украинской АЭС и Ровенской АЭС. По его словам, эта норма закона исполняется частично.

— Около 30% наших громад, которые живут в зоне наблюдения, получают эту компенсацию, хотя закон предусматривает 100% выплату. В 2021 году ГП «НАЭК «Энергоатом» запланировано перечислить в государственный бюджет общего фонда около 376 миллионов гривен. За 8 месяцев текущего года уже перечислено 275,5 миллионов гривен. С этой суммы громады, которые живут в зонах наблюдения, недополучат около 263 миллионов гривен. Такая ситуация является недопустимой», - уверен депутат.

В связи с этим, «Ассоциация общин зон наблюдения АЭС» подготовила обращение в Верховную Раду Украины с целью защиты прав жителей зон наблюдения и по поводу нарушения требований законодательства о перечислении в бюджеты громад средств сбора на социально-экономическую компенсацию риска для населения, проживающего на территории зоны наблюдения. Депутаты Южноукраинского горсовета поддержали обращение.

Ранее сообщалось, что из бюджета города Южноукраинск Николаевской области будут 15 лет выплачивать долг коммунального предприятия «Теплоснабжение и водоканализационное хозяйство» (ТВКХ) в 198,3 миллиона гривен перед Южно-Украинской АЭС.