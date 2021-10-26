В Одессе 26 октября на пляж «Ланжерон» вынесло парусный катамаран, который неделю тому назад вышел из Очакова.

Об этом сообщает Департамент муниципальной безопасности Одесского городского совета.

Несколько дней яхтсмен курсировал по Одесской области. Когда он выходил с Кинбурнской косы, то поднялся сильный шторм, во время которого сломался руль и катамаран потерял управление.

— Спасатели обогрели и напоили горячим чаем пострадавшего и вытащили сломанное судно на берег, — говорится в сообщении.

Напомним, в Никополе спасатели спустили с дерева беременную женщину, забравшуюся на высоту 4-го этажа.