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На Днепропетровщине спасатели ГСЧС помогли спуститься с дерева беременной женщине.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС в Facebook.
В ГСЧС отметили, что почти ежедневно спасатели снимают с деревьев кошек, и это уже привычная ситуация. Однако сегодняшний вызов, поступивший в ГСЧС Днепропетровщины, озадачил спасателей.
— В городе Никополь в помощи нуждалась женщина 1993 года рождения, которая находилась на дереве на уровне 4-го этажа и не могла самостоятельно спуститься вниз. Как оказалось, она — многодетная мать и, по словам самой потерпевшей, беременна, — пишут в сообщении.
Спасатели спустили женщину с дерева, однако что стало причиной ее действий, неизвестно.
Напомним, с Говерлы, успевшей покрыться снегом, достали женщину, которая повредила ногу и не могла сойти вниз.
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Дві тисячі – менше за півтори. Надзвичайний стан – то звичайний стан. Життя – суцільний Трускавець!Станислав Мартиросов
На Днепропетровщине спасатели ГСЧС помогли спуститься с дерева беременной женщине.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС в Facebook.
В ГСЧС отметили, что почти ежедневно спасатели снимают с деревьев кошек, и это уже привычная ситуация. Однако сегодняшний вызов, поступивший в ГСЧС Днепропетровщины, озадачил спасателей.
— В городе Никополь в помощи нуждалась женщина 1993 года рождения, которая находилась на дереве на уровне 4-го этажа и не могла самостоятельно спуститься вниз. Как оказалось, она — многодетная мать и, по словам самой потерпевшей, беременна, — пишут в сообщении.
Спасатели спустили женщину с дерева, однако что стало причиной ее действий, неизвестно.
Напомним, с Говерлы, успевшей покрыться снегом, достали женщину, которая повредила ногу и не могла сойти вниз.