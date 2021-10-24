На Днепропетровщине спасатели ГСЧС помогли спуститься с дерева беременной женщине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС в Facebook.

В ГСЧС отметили, что почти ежедневно спасатели снимают с деревьев кошек, и это уже привычная ситуация. Однако сегодняшний вызов, поступивший в ГСЧС Днепропетровщины, озадачил спасателей.

— В городе Никополь в помощи нуждалась женщина 1993 года рождения, которая находилась на дереве на уровне 4-го этажа и не могла самостоятельно спуститься вниз. Как оказалось, она — многодетная мать и, по словам самой потерпевшей, беременна, — пишут в сообщении.

Спасатели спустили женщину с дерева, однако что стало причиной ее действий, неизвестно.

Напомним, с Говерлы, успевшей покрыться снегом, достали женщину, которая повредила ногу и не могла сойти вниз.