С Говерлы, успевшую покрыться снегом, достали женщину, которая повредила ногу и не могла сойти вниз.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Женщина шла в составе довольно большой туристической группы, поэтому, когда она получила травму, ей сразу вызвали спасателей.

— В 18:00 спасатели прибыли к пострадавшей, а в 19:20 транспортировали ее к подножию горы, откуда она, в составе туристической группы, направилась в Черновцы к месту постоянного проживания, — отметили в службе.

В связи с ухудшением погодных условий сотрудники ГСЧС напоминают об опасности стремительного спуска в горной местности.

Как сообщалось, на Говерле заблудились туристы, их спасали в телефонном режиме.