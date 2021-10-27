Первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин рассказал, что в организме умершего народного депутата Антона Полякова кроме метадона и алкоголя нашли димедрол, который усиливает действие наркотиков.

Об этом он заявил в эфире «Громадського».

— Мы завершили одну из экспертиз. И точно можем сказать, что это метадон с примесью димедрола. По-простому говоря, это так называемый «уличный метадон». Целью димедрола является усиление действия наркотического вещества, — сказал Евгений Енин.

Евгений Енин уточнил, что просто так в аптеке димедрол купить нельзя, поэтому силовики уверены, что его купили не в официальной аптечной сети.

Он отметил, что следствие продолжается, поэтому правоохранители не могут прокомментировать, откуда это вещество попало в организм.

Первый заместитель главы МВД уточнил, что до сих пор нет доказательств насильственной смерти Антона Полякова, однако и не исключают такую версию.

Как известно, Антон Поляков умер в ночь на пятницу, 8 октября. Предварительно правоохранители установили, что мужчине стало плохо по дороге в такси, его пытались реанимировать врачи скорой, но констатировали смерть.

Вскрытие показало, что депутат умер от острой коронарной недостаточности и острой ишемической болезни сердца.

Ранее в полиции рассматривали две версии смерти Антона Полякова — хроническое заболевание и отравление неизвестным веществом.