СММ ОБСЕ зафиксировала за прошедшие сутки 205 нарушений режима прекращения огня в Донецкой области и 3 таких нарушения режима в Луганской области.

Об этом сообщается в ежедневном отчете №251/2021, опубликованном Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ в Украине (СММ) 26 октября 2021 года.

— В Донецкой области СММ зафиксировала 205 нарушений режима прекращения огня, в том числе 31 взрыв (3 взрыва в воздухе и 28 взрывов неопределенного происхождения), — говорится в отчете.

Большинство нарушений режима прекращения огня зафиксировано к востоку от н.п. Чермалик (подконтрольный правительству, 77 км южнее Донецка), на участке разведения в районе н.п. Петровское (неподконтрольное правительству, 41 км к югу от Донецка) и около него, а также севернее н.п. Широкино (подконтролен правительству, 100 км к югу от Донецка).

За предыдущие сутки в этой области было зафиксировано 241 нарушение режима прекращения огня (преимущественно тоже на участке разведения в районе Петровского и возле него, а также севернее Широкино).

— В Луганской области Миссия зафиксировала 3 нарушения режима прекращения у участка разведения в районе н.п. Золотое (подконтролен правительству, 60 км к западу от Луганска), — говорится в отчете.

Как сообщалось, в результате обстрела российскими оккупационными войсками в зоне проведения Операции Объединенных сил погиб уроженец Полтавщины — сержант Георгий Халиков.