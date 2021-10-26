В результате обстрела российскими оккупационными войсками в зоне проведения Операции Объединенных сил погиб уроженец Полтавщины - сержант Георгий Халиков.
Об этом сообщает Полтавский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки в Facebook.
— Сегодня, 26 октября, выполняя боевое задание, верный военной присяге, в результате артиллерийского обстрела пророссийскими наемниками украинских позиций, погиб украинский воин — мастер-сержант Халиков Георгий Журович, — говорится в сообщении.
С начала суток 26 октября со стороны российско-оккупационных войск зафиксированы семь нарушений режима прекращения огня. Один украинский военный погиб, еще один получил ранение.
Напомним, 11 сентября в районе ООС пророссийские формирования неоднократно обстреливали украинские позиции. Тогда погибли 2 бойца, еще 9 были ранены.
|
Стартує прийом пропозицій на нагородження ювілейною відзнакою «Юрист року Миколаївщини» 2021р.Максим Коваль
|
Голобородько виявився Скоробагатьком, непохитність українського народу та що Сєнкевичу робити з депутатами?Станислав Мартиросов
В результате обстрела российскими оккупационными войсками в зоне проведения Операции Объединенных сил погиб уроженец Полтавщины - сержант Георгий Халиков.
Об этом сообщает Полтавский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки в Facebook.
— Сегодня, 26 октября, выполняя боевое задание, верный военной присяге, в результате артиллерийского обстрела пророссийскими наемниками украинских позиций, погиб украинский воин — мастер-сержант Халиков Георгий Журович, — говорится в сообщении.
С начала суток 26 октября со стороны российско-оккупационных войск зафиксированы семь нарушений режима прекращения огня. Один украинский военный погиб, еще один получил ранение.
Напомним, 11 сентября в районе ООС пророссийские формирования неоднократно обстреливали украинские позиции. Тогда погибли 2 бойца, еще 9 были ранены.