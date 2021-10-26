В результате обстрела российскими оккупационными войсками в зоне проведения Операции Объединенных сил погиб уроженец Полтавщины - сержант Георгий Халиков.

Об этом сообщает Полтавский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки в Facebook.

— Сегодня, 26 октября, выполняя боевое задание, верный военной присяге, в результате артиллерийского обстрела пророссийскими наемниками украинских позиций, погиб украинский воин — мастер-сержант Халиков Георгий Журович, — говорится в сообщении.

С начала суток 26 октября со стороны российско-оккупационных войск зафиксированы семь нарушений режима прекращения огня. Один украинский военный погиб, еще один получил ранение.

Напомним, 11 сентября в районе ООС пророссийские формирования неоднократно обстреливали украинские позиции. Тогда погибли 2 бойца, еще 9 были ранены.