Появилась первая фотография якобы виновника смертельного ДТП, во время которого автомобиль Infinitі на огромной скорости врезался в Chevrolet.
Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал «Харьков LIVE».
— Тот самый Харьковский Николай Михайлович 2005 года рождения. Находится в сознании, ходит сам. На фото отчетливо видны травмы головы, – говорится в сообщении.
По информации канала, родители парня являются предпринимателями. Мать является руководителем ООО «Финансовая инициатива», а отец занимается реализацией мясных продуктов.
Машина была куплена и поставлена на учет около недели назад.
Кроме того Telegram-канал Харьков 1654 обнародовал в сети видео с места масштабной смертельной аварии. Ролики были опубликованы в ночь на среду, 27 октября. В частности, на кадрах одного из них запечатлен 16-летний виновник аварии, водитель Infiniti Харьковский Николай Михайлович, который, согласно видео, получил легкие травмы: он в сознании, может передвигаться.
Также отмечается, что парень два года назад устоил стрельбу в супермаркете.
— Причина всему – угрозы с его стороны в сторону девочки. Её мать захотела пообщаться с ним, чтобы решить проблему. На встречу пришла с сыном. В ходе словестной перепалки Николай достал оружие и несколько раз выстрелил по обоим, – отмечает Telegram-канал.
Напомним, что в Харькове правоохранители устанавливают обстоятельства смертельной аварии, в которой погиб водитель и пострадали три человека.
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Появилась первая фотография якобы виновника смертельного ДТП, во время которого автомобиль Infinitі на огромной скорости врезался в Chevrolet.
Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал «Харьков LIVE».
— Тот самый Харьковский Николай Михайлович 2005 года рождения. Находится в сознании, ходит сам. На фото отчетливо видны травмы головы, – говорится в сообщении.
По информации канала, родители парня являются предпринимателями. Мать является руководителем ООО «Финансовая инициатива», а отец занимается реализацией мясных продуктов.
Машина была куплена и поставлена на учет около недели назад.
Кроме того Telegram-канал Харьков 1654 обнародовал в сети видео с места масштабной смертельной аварии. Ролики были опубликованы в ночь на среду, 27 октября. В частности, на кадрах одного из них запечатлен 16-летний виновник аварии, водитель Infiniti Харьковский Николай Михайлович, который, согласно видео, получил легкие травмы: он в сознании, может передвигаться.
Также отмечается, что парень два года назад устоил стрельбу в супермаркете.
— Причина всему – угрозы с его стороны в сторону девочки. Её мать захотела пообщаться с ним, чтобы решить проблему. На встречу пришла с сыном. В ходе словестной перепалки Николай достал оружие и несколько раз выстрелил по обоим, – отмечает Telegram-канал.
Напомним, что в Харькове правоохранители устанавливают обстоятельства смертельной аварии, в которой погиб водитель и пострадали три человека.