Появилась первая фотография якобы виновника смертельного ДТП, во время которого автомобиль Infinitі на огромной скорости врезался в Chevrolet.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал «Харьков LIVE».

— Тот самый Харьковский Николай Михайлович 2005 года рождения. Находится в сознании, ходит сам. На фото отчетливо видны травмы головы, – говорится в сообщении.

По информации канала, родители парня являются предпринимателями. Мать является руководителем ООО «Финансовая инициатива», а отец занимается реализацией мясных продуктов.

Машина была куплена и поставлена на учет около недели назад.

Кроме того Telegram-канал Харьков 1654 обнародовал в сети видео с места масштабной смертельной аварии. Ролики были опубликованы в ночь на среду, 27 октября. В частности, на кадрах одного из них запечатлен 16-летний виновник аварии, водитель Infiniti Харьковский Николай Михайлович, который, согласно видео, получил легкие травмы: он в сознании, может передвигаться.

Также отмечается, что парень два года назад устоил стрельбу в супермаркете.

— Причина всему – угрозы с его стороны в сторону девочки. Её мать захотела пообщаться с ним, чтобы решить проблему. На встречу пришла с сыном. В ходе словестной перепалки Николай достал оружие и несколько раз выстрелил по обоим, – отмечает Telegram-канал.

Напомним, что в Харькове правоохранители устанавливают обстоятельства смертельной аварии, в которой погиб водитель и пострадали три человека.