В Харькове правоохранители устанавливают обстоятельства смертельной аварии, в которой погиб водитель и пострадали три человека.
Об этом сообщают в Главном управлении Национальной полиции в Харьковской области.
Авария произошла на проспекте Гагарина. По предварительным данным, в результате столкновения погиб один человек, трое граждан получили травмы.
Сейчас на месте происшествия работают руководители областного главка полиции, следственного управления, эксперты-криминалисты и следственно-оперативная группа.
Как сообщает местное издание 057, на проспекте столкнулись «Chevrolet Aveo» и другая машина.
По предварительным данным, пострадали четыре человека, водитель авто «Chevrolet» погиб.
Также на месте аварии работают медики и сотрудники ГСЧС.
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В Харькове правоохранители устанавливают обстоятельства смертельной аварии, в которой погиб водитель и пострадали три человека.
Об этом сообщают в Главном управлении Национальной полиции в Харьковской области.
Авария произошла на проспекте Гагарина. По предварительным данным, в результате столкновения погиб один человек, трое граждан получили травмы.
Сейчас на месте происшествия работают руководители областного главка полиции, следственного управления, эксперты-криминалисты и следственно-оперативная группа.
Как сообщает местное издание 057, на проспекте столкнулись «Chevrolet Aveo» и другая машина.
По предварительным данным, пострадали четыре человека, водитель авто «Chevrolet» погиб.
Также на месте аварии работают медики и сотрудники ГСЧС.