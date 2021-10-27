В Николаеве в семейной амбулатории №1, расположенной по проспекту Богоявленскому, 340/2, молодой человек напал на медсестру и пытался ее душить.

Об этом со ссылкой на директора Центра первичной медико-санитарной помощи №7 Елену Власову, к которому относится амбулатория, пишет Корабелов. Инфо.

Как сообщает издание, 25 октября в медучреждении возле кабинета врача возникла очередь. Пациент, который пришел на прием, решил, что заходящая в кабинет женщина пытается пройти без очереди. Мужчина усомнился в том, что женщина медсестра и набросился на нее.

— Посетителей было много. Наша медсестра, выдав детское питание в другой амбулатории, возвращалась на свое рабочее место, но пациенты стали возмущаться и не давали ей пройти «без очереди». Женщина объяснила, что она медработник. «А почему тогда Вы без бейджика?», — наседали самые недоверчивые. На что медсестра ответила, что она в верхней одежде, и не носит бейджик на куртке. Там была одна молодая пара — мужчина схватил за горло и стал душить нашу сотрудницу… Такие вот у нас люди есть, — рассказала руководитель медучреждения.

Ранее сообщалось, что николаевский областной центр онкологии списал медикаменты на сумму в 731 тысячу 867 гривен 69 копеек, закупленные государством в 2019-2020 годах.