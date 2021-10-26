Николаевский областной центр онкологии списал медикаменты на сумму в 731 тысячу 867 гривен 69 копеек, закупленные государством в 2019-2020 годах.

Об этом свидетельствуют данные Счетной палаты Украины, пишут НикВести.

Как сообщалось, 13 октября областным государственным администрациям направили письма за подписью члена Счетной палаты Василия Невидомого, в приложениях к которым имеется перечень списанных препаратов. Счетная палата запросила информацию о причинах неиспользования препаратов до завершения срока годности, а также количестве утилизированных лекарственных средств, закупленных за счет государственного бюджета.

Согласно документам, областной онкоцентр списал препараты австрийского производства, которые были закуплены Украиной в рамках договоров с международными организациями.

В частности, центр списал 1158 упаковок противопухолевого антибиотика «Доксорубицин «ЭБЭВЭ» на 406 тысяч 122 гривны 18 копеек, закупленных по договорам с ПРООН. Еще 381 списанный флакон данного препарата на сумму 88 тысяч 990 гривен 17 копеек был куплен в рамках соглашения с Crown Agents.

Также были списаны другие противоопухолевые препараты — 3 упаковки «Оксалиплатина «ЭБЭВЭ» на 546 гривен 18 копеек и 901 упаковка «Цисплатинв «ЭБЭВЭ» на 236 тысяч 206 гривен 16 копеек.

Все указанные позиции медучреждение получало в конце 2019-начале 2020 года. Их срок годности истек в сентябре 2021 года.

Бывший главврач онкоцентра Максим Безносенко, который 19 октября был назначен начальником областного управления здравоохранения, рассказал в комментарии корреспонденту НикВести, что с 2016 по 2019 год больница почти не получала необходимых медикаментов от государства. А вот с 2019 года их поставляют в больших количествах — в том числе те, которые заказывали до этого.

— Есть механизм, по которому закупаются препараты на уровне Киева через «Укрмедпостач» или по другим централизованным закупкам, и распределяется по регионам. Каждый год главные всех лечебных учреждений формируют определенные потребности. Что касается химиотерапии, у нас практически не было поставок на протяжении 2016,2017, 2018 годов. А начиная с середины-конца 2019 и по сегодняшний день нам регулярно приходят препараты, которые мы заказывали в 17,18,19 годах. Мы их получаем за три года. И до сих пор поставляют. Обеспеченность химиопрепаратами такая, что с 2019 года никто не покупал препараты и получал их за счет государства, — отметил Максим Безносенко.

Глава облздрава добавил, что списание каких-либо медикаментов всегда согласовывается с Министерством здравоохранения. И делать это можно строго в определенных случаях.

— На любое списание препаратов мы подаем соответствующую информацию тому предприятию, которое их закупило, и в МОЗ. Они списываются только в том случае, если пришло распоряжение, что препарат изымается из обращения, или у него заканчивается срок годности. В других случаях препараты не списываются. Если поставляются препараты, срок годности которых истекает через определенное время, их используют в первую очередь, чтобы максимально реализовать, — пояснил он.

Медик добавил, что в 2019 году онкоцентр начал получать препараты в таком количестве, что их просто было негде хранить — пришлось даже привлекать спонсоров.

— Насколько я помню, в 2019 году мы начали получать такое количество препаратов, что не имели возможности их хранить. Мы даже обращались к спонсорам, включая пивзавод «Янтарь», минеральную воду «Кривоозерскую», они передавали нам как благотворительную помощь холодильники, в которых мы могли хранить такое количество препаратов, которого никогда не было, — сказал он.

Максим Безносенко также рассказал, что главные врачи учреждений Украины, где лечат онкозаболевания, сотрудничают друг с другом в вопросе наличия препаратов. Если у какого-то онкологического центра возникает потребность, а у другого есть излишек, их перераспределяют через МОЗ.

Напомним, Николаевская областная детская клиническая больница списала 5 препаратов, полученных от государства в 2019-2021 годах, на общую сумму 1 миллион 354 тысячи 146 гривен.

Ранее сообщалось, что Николаевская городская больница №5 ещё в 2020 году перечислила 813 тысяч гривенна покупку кроватей для больных COVID-19, однако их так и не поставили в медучреждение в полном объеме.

А в городской больнице № 1, в сравнении с другими «ковидными» медучреждениями Николаева, закупают по прямым договорам медицинский кислород по самым высоким ценам. В самой больнице называют это вынужденной мерой из-за специфики территории.