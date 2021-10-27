Сегодня ночью, 27 октября, на улице Озерной в Николаеве мужчина пытался взломать аппарат питьевой воды, чтобы украсть оттуда деньги. Ему помешали патрульные полицейские, которые оперативно прибыли на место после полученного вызова от очевидца.
Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Николаева.
Инспекторы задержали мужчину, а на место происшествия вызвали следственно-оперативную группу.
— Мы благодарим неравнодушных граждан, которые, будучи свидетелями правонарушения, не остаются в стороне и звонят на спецлинию 102. Только вместе мы сделаем наш город более безопасным! — обратились в патрульной полиции.
Напомним, похожий случай ранее произошел в корабельном районе Николаева — на улице Тернопольской. Мужчина сломал аппарат питьевой воды, а также забрал из него деньги. Местная жительница оказалась очевидицей происшествия, она же и сообщила о случившемся в полицию.
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Сегодня ночью, 27 октября, на улице Озерной в Николаеве мужчина пытался взломать аппарат питьевой воды, чтобы украсть оттуда деньги. Ему помешали патрульные полицейские, которые оперативно прибыли на место после полученного вызова от очевидца.
Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Николаева.
Инспекторы задержали мужчину, а на место происшествия вызвали следственно-оперативную группу.
— Мы благодарим неравнодушных граждан, которые, будучи свидетелями правонарушения, не остаются в стороне и звонят на спецлинию 102. Только вместе мы сделаем наш город более безопасным! — обратились в патрульной полиции.
Напомним, похожий случай ранее произошел в корабельном районе Николаева — на улице Тернопольской. Мужчина сломал аппарат питьевой воды, а также забрал из него деньги. Местная жительница оказалась очевидицей происшествия, она же и сообщила о случившемся в полицию.