Сегодня ночью, 17 июня, на улице Тернопольской неизвестный мужчина сломал аппарат питьевой воды, а также забрал из него деньги. Местная жительница оказалась очевидицей происшествия, она же и сообщила о случившемся в полицию.

Об этом говорится в сообщении патрульной полиции Николаева.

— Менее чем за 10 минут патрульные обнаружили мужчину по ориентировке недалеко от места происшествия. Но никаких денежных средств у мужчины с собой не было. Тогда же заявитель прямо указала на этого гражданина, как на лицо, совершившее кражу из автомата. Мужчине ничего не оставалось, как признаться в совершении правонарушения и указать правоохранителям место, где он успел спрятать деньги, — сказано в сообщении.

На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу.

Напомним, ранее в Николаеве патрульные задержали пьяного водителя микроавтобуса «Рута», который устроил ДТП на улице Океановской и скрылся с места происшествия.