Патруль польских стражей границы остановил проверить автобус, в котором сидели 37 нелегалов с Ближнего Востока. Завидев правоохранителей, они начали громить машину.

Об этом пишет Белсат.

Внимание военнослужащих привлекла заниженная подвеска и низкая скорость автобуса. В ходе проверки выяснилось, что в багажном отделении сидели 35 мужчин и 2 женщины из Ирака. После раскрытия они разбили все окна буса и выдавили двери.

Рулил груженным мигрантами автобусом 27-летний поляк, который намеревался провести нелегалов в Европу, его арестовали.

Напомним, Польша увеличит численность своих военнослужащих на границе до 10 тысяч, чтобы помочь пограничникам.