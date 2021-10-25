Польша увеличит численность своих военнослужащих до 10 тысяч, чтобы помочь пограничникам не допустить пересечения границы мигрантами из Беларуси.

Об этом информирует Le Figaro.

Это объявление последовало за серией инцидентов на границе, когда большие группы мигрантов пытались снести забор из колючей проволоки, недавно возведенный Польшей.

— Мы увеличиваем количество военнослужащих для помощи пограничникам на 2500 человек. Вскоре границу будут охранять около 10 000 солдат, — сказал министр обороны Матиуш Блащак в Twitter.

В это воскресенье двое польских солдат были госпитализированы после того, как около 60 мигрантов попытались прорваться в Польшу, бросая палки и камни в силы безопасности. Похожий инцидент с 70 мигрантами произошел в субботу.

Варшава, которая рассматривает возможность строительства стены, ввела чрезвычайное положение в районе, где мигранты застревают между белорусскими пограничниками и польскими правоохранительными органами, которые их возвращают обратно.

Напомним, несколько тысяч человек протестовали в столице Польши против высылки мигрантов, которая происходит на границе Европейского Союза, между Польшей и Беларусью.