Несколько тысяч человек протестовали в столице Польши против высылки мигрантов, которая происходит на границе Европейского Союза, между Польшей и Беларусью.

Об этом пишет Дневник.

Протестующие, собравшиеся по настоянию нескольких неправительственных организаций, прошли маршем по центру Варшавы, держа в руках плакаты с надписью «Прекратить пытки на границе» или «Сегодня вечером кто-то умрет от холода на границе». По сообщениям местных СМИ, в других городах Польши также прошли небольшие демонстрации.

В общей сложности семь человек погибли на польско-белорусской границ с начала миграционного потока, наблюдаемого в этом районе с лета, утверждают власти Польши, Литвы и Беларуси. В четверг, 14 октября. польский парламент одобрил поправку к закону об иностранцах, которая узаконивает возвращение мигрантов даже с ходатайством о предоставлении убежища.

До сих пор эта практика основывалась на простом постановлении министерства. Парламент также одобрил правительственный проект стоимостью около 353 млн евро по строительству стены, чтобы мигранты не пересекали границу.

Напомним, cовет министров Польши принял законопроект о создании системы безопасности на польско-белорусской границе в виде прочной стены.