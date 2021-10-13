Совет министров Польши принял законопроект о создании системы безопасности на польско-белорусской границе в виде прочной стены.

Об этом информирует Gazeta Wyborcza.

Проект, который теперь будет отправлен в Сейм, предполагает создание прочного высокого барьера, также оснащенного системой мониторинга и контролем дорожного движения. Заместитель министра национальной обороны Марцин Очепа заявил, что «на восточной границе Польши будет стоять «надежная стена».

Министр безопасности и глава правящей партии Ярослав Качиньский посетил Подлясье, чтобы лично ознакомиться с ситуацией на границе с Беларусью. Во время этого визита президент ПиС также объявил, что «на границе будет построена очень серьезная дамба, которую будет очень трудно пересечь».

Качиньский утверждает, что модель стены и компании, которые будут ее строить, в основном уже выбраны

Как стало известно журналистам, объявленный правительством Польши пограничный барьер должен напоминать стену на греко-турецкой границе. Греко-турецкая стена имеет высоту 5 метров и протянулась на 40 км. Ее строительство обошлось в 63 миллиона евро, аналогичная стена обойдется польскому бюджету в 196 миллионов евро.

Напомним, за сутки границу между Польшей и Беларусью пытались пересечь нелегальным способом 739 раз.