За последние сутки границу между Польшей и Беларусью пытались пересечь нелегальным способом 739 раз.

Об этом информирует УНН.

Польские правоохранители успели задержать 6 выходцев из Ирака, остальные попытки пресекли. Кроме того, задержаны 15 человек со стороны Польши, которые пытались помочь нелегалам.

Польские пограничники также опубликовали новое видео, в котором видно, что белорусские пограничники не обращают никакого внимания на толпы мигрантов, а без особенного интереса ходят мимо них.

Как сообщалось, пограничники Беларуси несколько раз выстрелили в польских солдат по ту сторону границы.