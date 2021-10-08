Вчера, 7 октября, пограничники Беларуси несколько раз выстрелили в польских солдат по ту сторону границы.

Об этом заявили в Пограничной службе Польши 8 октября.

Огонь велся холостыми патронами.

— Патруль белорусских служб произвел выстрелы в сторону солдат Войска польского, которые вместе с нами патрулируют границу, — уточнила пресс-секретарь польского ведомства.

При этом, только за последние сутки из Беларуси в Польшу пытались пройти 523 нелегальных мигранта, направляемых режимом Лукашенко в Европу. 35 человек задержали, остальных развернули в обратную сторону.

Напомним, Польша направит для патрулирования границы с Беларусью военные вертолеты.