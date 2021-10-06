Польша направит для патрулирования границы с Беларусью военные вертолеты.

Об этом сообщил министр национальной обороны Мариуш Балащак.

Он отметил, что сейчас обеспечение непроницаемости границы с Беларусью является ключевой задачей польской армии и пограничной службы.

Мариуш Балащак уточнил, что пограничникам пока помогает около 3 тыс. военнослужащих. Вертолеты будут направлены на патрулирование белорусско-польской границы.

Ранее министерство обороны Польши планровало разместить на границе с Беларусью 250 танков Abrams, их страна планирует закупить у США.