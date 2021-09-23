Министерство обороны Польши хочет разместить на границе с Беларусью 250 танков Abrams, их страна планирует закупить у США.
Об этом сообщил глава Минобороны Польши Мариуш Блащак во время эфира Польского радио.
— Двести пятьдесят самых современных танков, которые будут дислоцироваться на востоке нашей страны, — сказал Мариуш Блащак.
Минобороны уже неоднократно сообщало о намерении закупить у Соединенных Штатов танки Abrams.
Так, всего по договору Вашингтон должен доставить Варшаве 250 боевых машин. Поставки планируют начать уже в 2022 году.
Ранее сообщалось, из-за большого количества нелегалов, пересекающих границу Польши со стороны Беларуси, Варшава создала новые лагеря под охраной для приема беженцев.
|
Прозорість медіа Миколаєва: Наскільки ЗМІ відкриті для громадськостіКатерина Середа
|
Пишаємось тим, що були частиною імперії! Повернемось туди?Станислав Мартиросов
Министерство обороны Польши хочет разместить на границе с Беларусью 250 танков Abrams, их страна планирует закупить у США.
Об этом сообщил глава Минобороны Польши Мариуш Блащак во время эфира Польского радио.
— Двести пятьдесят самых современных танков, которые будут дислоцироваться на востоке нашей страны, — сказал Мариуш Блащак.
Минобороны уже неоднократно сообщало о намерении закупить у Соединенных Штатов танки Abrams.
Так, всего по договору Вашингтон должен доставить Варшаве 250 боевых машин. Поставки планируют начать уже в 2022 году.
Ранее сообщалось, из-за большого количества нелегалов, пересекающих границу Польши со стороны Беларуси, Варшава создала новые лагеря под охраной для приема беженцев.