Министерство обороны Польши хочет разместить на границе с Беларусью 250 танков Abrams, их страна планирует закупить у США.

Об этом сообщил глава Минобороны Польши Мариуш Блащак во время эфира Польского радио.

— Двести пятьдесят самых современных танков, которые будут дислоцироваться на востоке нашей страны, — сказал Мариуш Блащак.

Минобороны уже неоднократно сообщало о намерении закупить у Соединенных Штатов танки Abrams.

Так, всего по договору Вашингтон должен доставить Варшаве 250 боевых машин. Поставки планируют начать уже в 2022 году.

Ранее сообщалось, из-за большого количества нелегалов, пересекающих границу Польши со стороны Беларуси, Варшава создала новые лагеря под охраной для приема беженцев.