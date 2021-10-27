Состоянием на 27 октября ковидное отделение Южноукраинской городской многопрофильной больницы заполнено пациентами на 100%. В настоящее время там проходят лечение 100 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 и еще 7 — с подозрением.

Об этом свидетельствуют актуальные данные, опубликованные Николаевской ОГА.

Аналогичная ситуация наблюдается и в Снигиревке. В городской больнице нет свободных мест для лечения больных коронавирусом. Сейчас там лечатся 78 человек с подтверждённым COVID-19 и 2 — с подозрением.

Сложная ситуация сохраняется также в Вознесенске. В городской многопрофильной больнице занято 97,5% коек, выделенных для лечения больных коронавирусом. Лечение проходят 117 человек с подтверждённым COVID-19. Всего развернуто 120 койко-мест.

На сегодняшний день, общий показатель загруженности коек в больницах первой и второй волны составляет — 73, 4%, при допустимом уровне — менее 65%.

Как сообщалось, за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 22 574 человек, зафиксировано 692 летальных случая, 11 593 пациента выздоровели. В Николаевской области выявили 606 новых случаев COVID-19.