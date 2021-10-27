Во Львовской области в один день умерла инфицированная коронавирусом семейная пара.

Об этом сообщила сестра умершей Леся Баранюк в Facebook.

— Всю жизнь вместе: школа, женитьба в 18 лет, рождение замечательных сыновей и прекрасной дочурки, одна палата в реанимации в течение месяца… Она всегда шутила, что они умрут в один день, а он добавлял: «Только ты немного быстрее…». Так и случилось — они умерли в один день, Володя смог прожить без Марии только 12 часов, — написала Леся Баранюк.

Как сообщает 24 канал, главный врач Новояворовской больницы имени Юрия Липы Григорий Мороз заявил, что умершим было по 66 лет. Их госпитализировали с пневмонией еще в конце сентября.

Супруги не были вакцинированы от коронавируса. Владимир раньше пережил инфаркт, а у его супруги диагностировали сахарный диабет.

За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 22 574 человек, зафиксировано 692 летальных случая, 11 593 пациента выздоровели.