СММ ОБСЕ зафиксировала в течение вторника, 26 октября, 435 нарушений режима прекращения огня в Донецкой области и 20 — на Луганщине.

Об этом сообщается в ежедневном отчете № 252/2021, опубликованном Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ в Украине 27 октября.

— В Донецкой области СММ зафиксировала 435 нарушений режима прекращения огня, в том числе 86 взрывов (15 разрывов, 27 взрывов в воздухе и 44 взрыва неопределенного происхождения), — говорится в отчете.

Большинство нарушений произошло в пределах и вблизи участка разведения в районе н. п. Петровское (неподконтрольно правительству, 41 км южнее Донецка), а также к северу от Широкино (подконтрольно правительству, 100 км южнее Донецка).

За предыдущий отчетный период в Донецкой области было выявлено 205 нарушений (преимущественно тое на участке разведения в районе Петровского и возле него, а также севернее Широкиного).

— В Луганской области СММ зафиксировала 20 нарушений режима прекращения огня, в том числе 3 взрыва неопределенного происхождения, — отмечают наблюдатели.

Большинство таких фактов выявлено вблизи участка разведения в районе Золотого (подконтрольно правительству, 60 км к западу от Луганска).

Как сообщалось, в результате обстрела российскими оккупационными войсками в зоне проведения Операции Объединенных сил погиб уроженец Полтавщины — сержант Георгий Халиков.