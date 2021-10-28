В северной территории Юкон в Канаде произошла стрельба - погибли два человека, еще один человек тяжело ранен.

Об этом заявил глава полиции Юкона Скотт Шепард, сообщает Укринформ.

В частности, от огнестрельных ранений погибли два жителя отдаленного городка Фаро: 42-летняя женщина и 73-летний мужчина. Тяжелые ранения получил еще один местный житель — сейчас он в стабильном состоянии.

Правоохранители уже задержали нападающего. Как выяснилось, злоумышленник применил оружие в нескольких домах в Фаро — городке в 300 километрах к северу от Вайтхорса, столицы Юкона.

Когда стало известно о стрельбе, полиция заблокировала местную школу, запретив ученикам и учителям покидать ее. Теперь идет расследование, полиция устанавливает мотивы нападавшего.

Напомним, в Мексике случайно погибли две туристки, которые стали жертвами перестрелки между местными наркоторговцами.