В Мексике случайно погибли две туристки, которые стали жертвами перестрелки между местными наркоторговцами. Одной из них оказалась 25-летняя американская блогерша индийского происхождения Анджали Риот.
Об этом пишет Корреспондент.
Трагедия случилась в среду, 20 октября, в баре La Malquerida в Тулуме. Там внезапно вспыхнул вооруженный конфликт между наркоторговцами.
Блогерша скончалась на месте происшествия. Ее подругу — 35-летнюю немку Дженнифер Хенцольд госпитализировали, но так и не спасли. В связи с этим МИД Германии рекомендовало туристам в Мексике «не покидать охраняемые гостиничные объекты».
Ранее сообщалось, что американский актер Алек Болдуин выстрелил из реквизита во время съемок, убив оператора Галину Хатчинс и ранив режиссера Джоэла Соуза.
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В Мексике случайно погибли две туристки, которые стали жертвами перестрелки между местными наркоторговцами. Одной из них оказалась 25-летняя американская блогерша индийского происхождения Анджали Риот.
Об этом пишет Корреспондент.
Трагедия случилась в среду, 20 октября, в баре La Malquerida в Тулуме. Там внезапно вспыхнул вооруженный конфликт между наркоторговцами.
Блогерша скончалась на месте происшествия. Ее подругу — 35-летнюю немку Дженнифер Хенцольд госпитализировали, но так и не спасли. В связи с этим МИД Германии рекомендовало туристам в Мексике «не покидать охраняемые гостиничные объекты».
Ранее сообщалось, что американский актер Алек Болдуин выстрелил из реквизита во время съемок, убив оператора Галину Хатчинс и ранив режиссера Джоэла Соуза.