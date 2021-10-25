В Мексике случайно погибли две туристки, которые стали жертвами перестрелки между местными наркоторговцами. Одной из них оказалась 25-летняя американская блогерша индийского происхождения Анджали Риот.

Об этом пишет Корреспондент.

Трагедия случилась в среду, 20 октября, в баре La Malquerida в Тулуме. Там внезапно вспыхнул вооруженный конфликт между наркоторговцами.

Блогерша скончалась на месте происшествия. Ее подругу — 35-летнюю немку Дженнифер Хенцольд госпитализировали, но так и не спасли. В связи с этим МИД Германии рекомендовало туристам в Мексике «не покидать охраняемые гостиничные объекты».

Ранее сообщалось, что американский актер Алек Болдуин выстрелил из реквизита во время съемок, убив оператора Галину Хатчинс и ранив режиссера Джоэла Соуза.