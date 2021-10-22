Американский актер Алек Болдуин выстрелил из реквизита во время съемок, убив оператора Галину Хатчинс и ранив режиссера Джоэл Соуза.

Об этом пишет Variety.

Трагедия произошла во время съемок вестерна «Ржавчина», который снимался на ранчо Бонанза-Крик, популярном месте съемок к югу от Санта-Фе. Пресса пишет о нескольких версиях произошедшего. Согласно одной, Алек Болдуин выстрелил из винтовки холостыми патронами, которые разлетелись на осколки и задели оператора с режиссером. Во втором предположении фигурируют настоящие, а не холостые патроны, заряженные в бутафорский карабин.

42-летнюю Хатчинс доставили вертолетом в больницу Университета Нью-Мексико в Альбукерке, где она скончалась. Режиссера Джоэла Соузу отвезли на машине скорой помощи в региональный медицинский центр Кристуса Сент-Винсента в Санта-Фе, он находится в тяжелом состоянии.

Газета Santa Fe New Mexican сообщила, что Болдуина допрашивали следователи, и он был в шоковом состоянии.

В офисе шерифа заявили, что в ходе инцидента никто не был арестован, и обвинения еще никому не предъявляли. Детективы опрашивают свидетелей, и, по словам шерифа, расследование инцидента продолжается «открытым и активным».

Смерть Хатчинс прокомментировала Международная гильдия кинематографистов, Local 600.

— Сегодня вечером мы получили ужасные новости о том, что одна из наших участниц, Галина Хатчинс, оператор-постановщик фильма «Ржавчина» в Нью-Мексико, скончалась от травм, полученных на съемочной площадке, — сказал президент гильдии Джон Линдли.

Компания Rust Movie Productions LLC, производственная организация, стоящая за фильмом, в четверг вечером выступила с заявлением, в котором говорилось, что актеры и съемочная группа «опустошены» и что компания полностью сотрудничает со следствием.

— Весь актерский состав и съемочная группа были абсолютно опустошены сегодняшней трагедией, и мы выражаем наши глубочайшие соболезнования семье и близким Галины. Мы приостановили производство фильма на неопределенный период времени и полностью сотрудничаем с расследованием Департамента полиции Санта-Фе, — сказано в уведомлении.

Сообщается, что погибший оператор была родом из Украины, училась в Киеве. Снимала документальные фильмы в Великобритании, а шесть лет назад закончила обучение на факультете кинематографа в Калифорнийском университете, после которого стала получать предложения из разных проектов.

Ранее сообщалось, сотни протестующих против расизма вышли на одну из главных площадей Лиссабона, чтобы потребовать справедливости для застреленного чернокожего актера.