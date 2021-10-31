Сегодня утром, 31 октября, на пересечении улицы Садовой и проспекта Центрального в Николаеве автомобиль Toyota выехал за пределы проезжей части и едва не врезался в Памятный крест в честь 2000-летия Рождества Господнего.
Об этом сообщили очевидцы Viber-сообщества «ДТП и дороги Николаева и области».
По их информации, рулем автомобиля якобы находился военнослужащий в состоянии алкогольного опьянения.
В результате ДТП Toyota получила механические повреждения. Информации о пострадавших на данный момент нет.
Напомним, в Николаеве 25 октября по улице Генерала Карпенко не разминулись Audi A6 и BMW 320. В результате столкновения автомобилей 37-летний пассажир Audi погиб на месте.
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Сегодня утром, 31 октября, на пересечении улицы Садовой и проспекта Центрального в Николаеве автомобиль Toyota выехал за пределы проезжей части и едва не врезался в Памятный крест в честь 2000-летия Рождества Господнего.
Об этом сообщили очевидцы Viber-сообщества «ДТП и дороги Николаева и области».
По их информации, рулем автомобиля якобы находился военнослужащий в состоянии алкогольного опьянения.
В результате ДТП Toyota получила механические повреждения. Информации о пострадавших на данный момент нет.
Напомним, в Николаеве 25 октября по улице Генерала Карпенко не разминулись Audi A6 и BMW 320. В результате столкновения автомобилей 37-летний пассажир Audi погиб на месте.
|
Ситуація зі свободою слова в Миколаєві: депутати проти журналістівКатерина Середа
|
Стартує прийом пропозицій на нагородження ювілейною відзнакою «Юрист року Миколаївщини» 2021р.Максим Коваль
|
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