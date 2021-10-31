Сегодня утром, 31 октября, на пересечении улицы Садовой и проспекта Центрального в Николаеве автомобиль Toyota выехал за пределы проезжей части и едва не врезался в Памятный крест в честь 2000-летия Рождества Господнего.

Об этом сообщили очевидцы Viber-сообщества «ДТП и дороги Николаева и области».

По их информации, рулем автомобиля якобы находился военнослужащий в состоянии алкогольного опьянения.

В результате ДТП Toyota получила механические повреждения. Информации о пострадавших на данный момент нет.

Напомним, в Николаеве 25 октября по улице Генерала Карпенко не разминулись Audi A6 и BMW 320. В результате столкновения автомобилей 37-летний пассажир Audi погиб на месте.