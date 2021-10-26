В Николаеве 25 октября по улице Генерала Карпенко не разминулись Audi A6 и BMW 320. В результате столкновения автомобилей 37-летний пассажир Audi погиб на месте.

Об этом сообщили в полиции Николаевской области.

Авария произошла в 23:15 в районе дома №14 по улице Генерала Карпенко. Правоохранители сообщают, что 37-летний пассажир Audi погиб на месте, 29-летний водитель и 38-летний пассажир с телесными повреждениями были доставлены в медицинское учреждение. Также с места происшествия были госпитализированы 26-летний водитель BMW и двое пассажиров 32-х и 13-ти лет.

По указанному факту следователи возбудили уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 286 УКУ «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшими смерть». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет. Все обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

Правоохранители просят граждан, которые владеют какой-либо информацией об обстоятельствах ДТП или могут предоставить записи с видеорегистраторов, зафиксировавших указанную ДТП, обратиться по адресу: Николаев, улица Спасская, 12, телефон 063-426-23-32 или 102.