Наблюдатели Комитета избирателей Украины рассказали о нарушениях во время промежуточных выборов народных депутатов и голосования за мэра Харькова, которые проходят в воскресенье, 31 октября.

В избирательном округе № 197 в Черкасской области зафиксировали факты присутствия возле избирательных участков посторонних контролеров, пишет Новое время.

Они встречают людей и делают соответствующие отметки в листах, напоминающих списки избирателей. В частности, там указаны коды волонтеров, адреса и телефоны избирателей. Также там отмечают информацию о времени подвоза избирателей на участки.

В КИУ говорят, что такие факты могут свидетельствовать об организации контролируемого голосования, которое является частью механизма подкупа избирателей. В частности, их зафиксировали в Черкассах (участки №№ 711069, 711072), селах Дахновка (№№ 711030, 711031) и Новая Дмитровка (№ 710212).

Кроме того, наблюдатели замечали возле избирательных участков неизвестных людей в брендированной одежде, которая имела цветовую гамму, стилистику и шрифты, напоминавшие символику партии Слуга народа — таких фактов выявили более 10. Они свидетельствуют об агитации в день голосования, чем нарушают законодательство. По данным КИУ, это также может являться признаком механизма конролируемого голосования.

В избирательном округе № 197 в Херсонской области зафиксирован ряд признаков «народного наблюдения» — это может свидетельствовать о технологии подкупа избирателей. Так, на избирательные участки приходят люди, которые представляются народными наблюдателями, обращаются к членам избирательных комиссий с просьбой их зарегистрировать. Они находились на участках в течение короткого времени и участвовали в голосовании.

Заметив подобное, комиссия отказывалась регистрировать таких наблюдателей. Такие случаи фиксировались в селах Горностаевка и Каиры Каховского района.

Также на избирательных участках зафиксировали более 20 случаев несоблюдения карантинных норм по противодействию коронавирусу.

Наблюдатели КИУ сообщили, что в Харькове в день голосования была незаконная агитация. В частности, напротив автовокзала разместили материалы, исполненные в стилистике избирательной кампании одного из кандидатов в мэры города Игоря Терехова. Как рассказали наблюдатели, конфликты на выборах возникают из-за того, что у избирателей требуют наличие COVID-сертификатов на участках, которые расположены в медицинских учреждениях.

Ранее сообщалось, правоохранители открыли первое уголовное производство по факту выявленного нарушения на избирательном участке во время проведения выборов мэра Харькова. Члены комиссии поставили подписи на пустом протоколе о подсчете голосов.

В Харькове, где в воскресенье, 31 октября, проходят внеочередные выборы мэра на два спецучастка не пускали наблюдателей Гражданской сети ОПОРА.