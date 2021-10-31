В Харькове, где в воскресенье, 31 октября, проходят внеочередные выборы мэра на два спецучастка не пускали наблюдателей Гражданской сети ОПОРА.

Об этом сообщается на сайте организации.

Отмечается, что одного из наблюдателей не пускали на утреннее заседание участковой избирательной комиссии. Речь идет о специальном избирательном участке, который расположен на территории КНП «Городской перинатальный центр».

— По словам наблюдателя, проблема с доступом произошла из-за того, что руководитель коммунального учреждения поставил требование, чтобы у наблюдателя был отрицательный ПЦР-тест или сертификат о вакцинации, — говорится в сообщении.

По информации координатора наблюдения Гражданской сети ОПОРА за выборами в Харьковской области Николая Зинченко, подобные действия являются незаконными, ведь необходимые документы для наблюдателя — это лишь удостоверение наблюдателя и удостоверение личности. Никаких требований о необходимости сертификатов о вакцинации в Избирательном кодексе не прописано.

Подобная ситуация с недопуском наблюдателя произошла и на избирательном участке, который расположен в КНП «Городской клинический роддом №7». Однако уже через полчаса после разговора с руководством ТИК наблюдателя ОПОРЫ пустили на участок.

Также стало известно, что в Харькове в отдел полиции доставили 39-летнего мужчину, который в кабинке для голосования сфотографировал бюллетень, сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

— Гражданин сфотографировал бюллетень, находясь в кабинке для голосования. Нарушение заметил полицейский, дежуривший на избирательном участке по улице Луи Пастера, – говорится в сообщении.

По адресу выезжала следственно-оперативная группа отдела полиции №1 Харьковского районного управления полиции №2. Полицейские доставили 39-летнего нарушителя в отделение для выяснения всех обстоятельств происшествия.

Информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений проводится проверка.

Напомним, в полицию поступило 16 сообщений о событиях, связанных с избирательным процессом. Половина из них касалась действий по возможной фальсификации, подлогу, похищению или повреждению избирательной документации.