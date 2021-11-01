В понедельник, 1 ноября, в Первомайске Николаевской области из-за отключения от электричества местной телебашни большая часть города на целый день осталась без интернета, эфирного телевидения и FM радиовещания.

Об этом сообщается на Facebook-странице телеканала НИС-ТВ.

Отмечается, что все интернет-провайдеры, кроме одного, стали заложниками ситуации. Отсутствие интернета парализовало работу многих структур в городе. В частности, медики не смогли выдать сертификаты, а педагоги не провели онлайн-занятия.

«С сегодняшнего дня в школах города объявлено дистанционное обучение. Такое решение принято комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций из-за роста заболеваемости детей ковидом. Ограничения будут действовать в течение месяца», — отмечает телеканал.

Напомним, в понедельник, 1 ноября, в центре Николаева коммунальщики проводят аварийно-ремонтные работы на водопроводной сети.