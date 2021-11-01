В понедельник, 1 ноября, в центре Николаева коммунальщики проводят аварийно-ремонтные работы на водопроводной сети.

Об этом сообщили на коммунальном предприятии «Николаевводоканал».

Воду отключили до 18:00 по следующим адресам (указан квадрат отключения):

улица Фалеевская — улица Московская;

проспект Центральный — улица Никольская.

Ранее сообщалось, что за пять лет на текущий ремонт теплосети по улице Московской «Николаевская ТЭЦ» потратила около 3,5 миллиона гривен. В следующем году планируют капитально отремонтировать участок в пределах улицы Адмирала Макарова и улицы Потемкинской.