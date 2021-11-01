СМИ пишут, что в Киеве на Столичном шоссе задержали народного депутата от партии «ОПЗЖ» Илью Киву.

Об этом информирует УНИАН.

— Киев. Столичное шоссе. С участием спецназа задержали Киву, депутата и академика. Говорят вручают подозрение, — сообщает dtp.kiev.ua и публикует фото с места события.

Также паблик опубликовал видео с места якобы задержания Ильи Кивы. «Видео с места задержания народного депутата Украины Ильи Кивы в Киеве на Столичном шоссе. Все серьезно, спецназ, много ПП», — подписан ролик.

Как пишет AP News, сам нардеп утверждает, что его машину остановили патрульные «за нарушение, которого не было, чтобы заработать денег».

Источники УНИАН в правоохранительных органах подтвердили, что полицейские остановили автомобиль с нардепом Ильей Кивой. Он пока не задержан. В полиции Киева сообщили, что сейчас выясняют обстоятельства этой ситуации. Наши журналисты пытаются получить комментарий нардепа, однако с ним связаться не удалось.

Напомним, партия «УДАР», созданная мэром Киева Виталием Кличко, потребовала закрыть за госизмену депутата «ОПЗЖ» Илью Киву, который записал благодарность Владимиру Путину ко дню его рождения.